več cijelo jedno desetljeće trese me svojevrsni očaj jer društvo oko mene živi u kognitivnoj disonanci i negiranju očitog; i apatiji prema nadolazećoj i sve očitijoj prijetnji korporatizma i globalizma i transhumanizma. put u jednu groznu distopiju, nalik scenariju filma Terminator, svakim danom čini se sve utabaniji. doduše moja nada je da eksponencijalno raste i broj probuđenih ljudi. ljudi koji se sa punim uvidom u stvarnu situaciju njoj svjesno protive. mislim na pravo probuđene, a ne na ove falsifikat-budne koji promiću jednakost i perverziju i kojekakvu destruktivnu ideologiju koja se gura iz tajnih centara moći i koji se prodaje pod neko napredno liberalno razmišljanje, dok ne žele niti čuti za išta što bi im moglo omesti povisoki nivo komfora i životnu situaciju na koju su se navikli, sumanuto trošenje koje reklamiraju, grozne načine na koje dolaze do satisfakcije koje promoviraju. u Zagrebu imamo sveučilište imena koje mi se teško da pisati, zato ču ga malim slovom počastiti, edward bernays. da bude još i gore, svjetski poznati pedofil i pedo-”znanstvenik” alfred kinsey je odmah iza ugla! doduše, u njegovom slučaju znanstvenik se čita ovako: sadist.

vratimo se na stanje stvari na našoj rodnoj grudi. da se mene pita vladu i moć/resurse sa kojima raspolaže bi trebalo skresati za barem osamdeset posto. tako da mi nije najjasnije kako je moguće da nakon trideset godina u našoj Hrvatskoj i nakon svega što smo doživjeli od “stvaranja neovisnosti“, kao i u čitavoj regiji, još uvijek jedan veliki dio populacije vjeruje u cirkus javne politike i u “demokraciju”. ali mi je znakovito. možda zbog našeg komunističkog nasljeđa niti ne može biti drugačije, nikada nismo počistili to smeće. doduše, čini mi se da se po pitanju naivnosti ipak malo razlikujemo od ostatka zapadnog svijeta. ipak smo mi ovdje vidli i doživili i komunizam i rat i privatizacijsku pljačku, ili smo možda kolektivno oguglali i ne marimo ko nas dere dok imamo hranu i smještaj? i več i navikli živjeti na tri do pet puta nižem standardu od onog koji lako možemo imati jer nas Austrijanci i Talijani i Nijemci i ostala super-bogata Europska bratija vole iscuclavati kao glupe i servilne tumpleke dok nam mašu svojom velikom kulturom i pristojnošću. da se razmeme, ja protiv dobrog čovjeka nemam ništa dapače, imam problem samo sa parazitima i njihovim idolima. no možda sam to samo ja i kod nas je još i gore nego drugdje. jer za primjer, hrvatski sub na redditu sa preko pedeset tisuća korisnika je kanal za europsku i ljevićarsku propagandu i tamo Hrvatska nastoji biti nekakva lgbtq frendli mittel-europa. večina Hrvatskih korisnika tamo ostavlja dojam kompletne nesposobnosti, zlobnosti i apatije. zvuči kao index portal jelda?

inače nisam baš uvjeren u tu famoznu pristojnost i velebnu kulturu naših zapadnih susjeda. a tko gleda na pravim mjestima je primjetio da su im se u zadnje vrijeme kultura i standard dosta srozali. ni oni više nisu izuzeti od utjecaja milijarderske filantropske eugenike koja voli instalirati odnarođene psihopate u vlade geopolitićki im zanimljivih nacija. a i teže im je kroz msmedije lagati u ovo doba informacije smart tehnologije i online video servisa. zahvaljujući plandemiji msmediji su izgubili povjerenje velikog broja ljudi, no kao da su znali, unaprijed su razvili nekoliko platformi pod krinkom privatno posjedovanih socijalnih mreža koje pokušavaju koristiti za manipulaciju i kontrolu upravo kao što to rade sa televizijom i radio stanicama. mislim poglavito na facebook, twatter i reddit. rijetko gdje ne smrdi na židovski novac.

i tako, u nedostatku pravih medijskih kanala za informiranje u Hrvatskoj, odlučio sam se na ovaj korak. a prenositi ću razlićite dostupne informacije iz svijeta uz mim-fortificirani komentar, za koje smatram da su istinite i da se uklapaju u formulu po kojoj se moderno društvo mijenja. drvo se po plodovima poznaje. pa ponekad iz svoje perspektive pokušati dočarati bolju sliku našeg modernog urbanog svijeta. pokušati skužiti tko i kako, čega i sa kim, koliko i zašto i pokušati spojiti poveznice između povijesnih i aktualnih događanja, čitajući između redaka sankcionirane informacije i analizirajući počesto skrivenu povijest moderne "civilizacije" i u tome ići čim dublje i šire i više nego što to plaćeni novinari žele i smiju učiniti jer mi se ovdje samo ZABAVLJAMO. u cilju dezintegracije dogmi i deluzija baziranih na poluistinama i lažima koje čine temelje civilizaciije čiji je plod ova tehnološki napredna septićka jama ljudskih nastojanja, više loših nego dobrih, u kojoj se nalazimo do prsa možda i do vrata, a sa nadom da nas ne proguta cijele, dapače, da preokrenemo plimu informacija u korist svoju i u korist planete i svih njenih organizama, kao i svih sto posto odgovornih ljudi, i da ispumpamo tu jamu tako da se niti za tisuću godina ne može ponovo toliko napuniti. pa ću stoga pokušati prezentirati istinitije viđenje svijeta koje nam može pomoći da bolje oblikujemo svoju stvarnost. pa ajmo…

…

biti sto posto odgovoran znači upravo to. biti apsolutno odgovoran za sve svoje akcije i reakcije, djela i ne-djela, za sve misli i ne-misli, za sve na što imamo utjecaj i za sve sa čim smo u vezi, znači i za sve resurse svoje rodne grude na kojoj se pojavismo čudom manifestacije života, pa i šire, za cijelu planetu i za cijeli svemir, jer sa svime smo na suptilan način povezani.

takva odgovornost nameće kristalno jasan fokus u svim našim nastojanjima. biti sto posto odgovoran je za čovjeka čin potpunog oslobađanja od nametnutih sustava vjerovanja i čin preuzimanja natrag svoga autoriteta koji mu je na prevaru oduzet. uostalom, zar si itko uistinu želi predbacivati iste greške cijeli svoj život i gledati kako se problemi gomilaju i kako se svijet mijenja u smjeru u kojem ima sve manje i manje prava i "sloboda" i sve više nepravde, misleći da je sve protiv njega i da je bespomoćan pa da mu je najpametnije sakriti se u svoju kutiju straha i bezumnog konformizma? največi problem urbanog društva jest bezumno prihvaćanje svega što se nameće kroz školstvo i kulturu putem javnih medijskih servisa, bolje rećeno kroz sankcionirane ustanove i kanale za indoktrinaciju.

ovakva razmišljanja nisu ništa novo, mislim da če se npr. naš poznati Krešo Mišak, koji je ostario i kojem nije cilj mijenjati svijet na bolje, prvi složiti da u tome nema ništa novo. no monarhije i super bogate bankarske i naftaške obitelji i vlasnici centralnih banaka, narko-karteli i tajne organizacije koje manipuliraju društvo i društvene resurse zbog profita i promicanja razlićitih ideologija i stjecanja moći, kao i religijske organizacije, koje masama vjeru prodaju kao kisele bombone i špinani šećer u zamjenu za njihov spiritualni autoritet i slijepu poslušnost, organiziraju kaos kako bi otimali i gomilali dok sa masovnim medijima stvaraju iluziju slobodnog društva i takva razmišljanja lako zatiru i cenzuriraju jer uvelike ovise o tajnosti, a sada znamo i sa krajnjim ciljem digitalizacije čovjeka i potpunu kontrolu ljudskog resursa kroz digitalne valute centarlnih banaka - CBDC. kada bi svi u njihovim mrežama znali punu istinu oni bi bili onemogučeni u svome djelovanju. zato smo i svjedoci induciranja masovne psihoze kroz msmedije koji od poslušnih ljudi stvaraju korisne idiote spremne na auto-cenzuru i robovsku poslušnost, koja u masu slučajeva fino pokazuje u tim ljudima njihove teške poremečaje psihe. grozna činjenica koja nikako ne ide u prilog modernom urbanom društvu. takva vrst kolektivizma je veoma plodno tlo za ideologije poput nacizma ili fašizma ili komunizma, iako je službena priča o svim tim pokretima totalna laž i projekcija. jer drugi svjetski rat zu zapravo dobili cionisti/židovi. no o tom potom. povijest koju smo morali učiti u školama, javne škole - besplatna indoktrinacija, je jedna velika kula od falš karata.

određena istina je uvijek neraskidivo vezana za određenu osobu, stvar ili događaj, i uvijek je "jača" od nekakve laži ili poluistine o toj osobi, stvari ili događaju. vrlo jasno i logično. tu činjenicu mogu shvatiti samo ljudi koji imaju iskustva u životu i odlučili su živjeti u istini jer su spoznali kako laž utječe na njih i sve oko njih. shvatili su snagu laži i odlučili da se više ne žele stavljati u poziciju u koju ih je dovodila. kao što vidimo, mnogi su spremni živjeti u laži misleći da im je tako bolje i da su odabrali lakši put a zapravo je potpuno suprotno.

tri stvari ne mogu biti sakrivene, sunce, mjesec i istina - Konfucije - istina oslobađa, ali te prvo učini depresivnim - James A.Garfield - u vremenu univerzalne prevare i laži govoriti istinu je revolucionarni čin - George Orwell - kada želiš nekome pomoći mu kažeš istinu, kada želiš pomoći sebi na nečiju korist onda mu kažeš laž - Thomas Sowell - postoje dva načina da nas se zavara, ako smo uvjereni u neistinu a drugi je ako odbijemo povjerovati u istinu - Soren Kierkegaard - Sva istina prolazi kroz tri stadija. U prvome ju ismijavaju. U drugom ju nasilno odbijaju. U trećem je općeprihvaćena jer je samo-evidentna i svima vidljiva - Arthur Schopenhauer - Sve što čujemo od drugih je mišljenje, a ne činjenica. Sve što vidimo je naša perspektiva, a ne puna istina - Marko Aurelije - Mogućnost postavljanja pitanja je največi resurs za saznavanje istine - Karl Jung - sve istine je lako razumjeti kada ih otkrijemo a poanta je otkriti ih - Galileo Galilei

…život u laži vodi u psihozu na štetu pojedinca i na štetu svih na koje taj pojedinac i ta laž na neki način utječe - SIRIUS…

…

jer nažalost u našem modernom urbanom društvu tabui se određuju po politićkoj agendi, a ne po senzibilnosti večine, nova kultura se danas programira i širi putem mass medija, a ne nastaje na osnovu dugogodišnjeg iskustva i utjecaja okružja u kojem se ta kultura razvija. što je veoma opasno za sve ljude koji čine i sudjeluju u toj kulturi, htjeli oni to ili ne.

tako da je tabu govoriti o laganju i varanju i manjku integriteta, a što se nažalost čini kao temelj urbanog društva.

dok tabu perverzije i pedofilije danas ulazi u škole i vrtiće kao glavna tema bitna za razvoj djece.

moderna pop kultura (zapravo PsyOP kultura) se koristi za subliminalno programiranje, medijski servisi za fortifikaciju globalistićkih agendi propagandom i jakom cenzurom alternativnih koncepata. društvom u principu vladaju korporativni interesi i interesi velike industrije, tehnološke - farmaceutske - vojne - energetske - novčane, koji nesmiljeno guraju svoje interese bez imalo morala ili etike ili sa željom za održivim raspolaganjem resursa koji su po svojoj prirodi ovdje za sve nas, a ne samo za 1% super bogatih psihopata i ljudi koji kroz stjecanje moći formuliraju svijet kako im nitko ne bi mogao prigovarati što ga uništavaju, kako im se ne bi zamjeralo što se drznu žrtvovati tuđi život kako bi se održali.

bemti… ajmo dalje

paralelne društvene strukture i načini funkcioniranja su zapravo jedino što nam u ovim vremenima stvarno može pomoći. jer očekivati u godini 2022 od drugih da za nas rješavaju ovakve stvari je doslovce opasno po život nas i naših bližnjih, kao i svih nadolazećih generacija naših potomaka. a mislim da nas ima dovoljno koji mislimo ostati us-pravni umjesto se sagibati i davati vazelina da nas jače naguze, isprike na prostotama svima koji još nisu odrasli i shvatili da bez prostota ne bismo niti znali kaj je fino i pristojno.

simbolika SIRIUSA na ovome blogu veže se na period čovječanstva prije Babilonske civilizacije. prije nego li su Abrahamske vijere podredile Svijet.

Make no mistakes, it has come down to this: do we become 100% harvestable cattle OR do we stop the manipulative satan worshipping zionist communist globalist monarchist pedo eugenicist rapist bankster transhumanist corporate WEF elitist greed and power oriented scum and eliminate their ability to have power over humanity!