Za početak, uz pokoji zaključak kasnije, ču pokušati sažeti informacije koje nam je prije dosta vremena dao Dr. Jacob Israel Liberman koji je doktorirao Optometriju, napisavši knjigu “Osvijetljeni Život: Kako Znanost O Svjetlosti utječe na Umjetnost Življenja“ (“Luminous Life: How The Science Of Light Unlocks The Art Of Living”). Vidjeti ćemo da te informacije objašnjavaju i povezuju vrlo vjerovatnu i tajnu upotrebu destruktivnih tehnologija kojoj pojačano svjedočimo u proteklih 20ak godina. Dr.Liberman je davno gostovao u emisij Na Rubu Znanosti kod Krešimira Mišaka i HRT je bio proizveo dvije emisije:

Fritz Hollwich

(rođ.1909. - preminuo 1991.godine)

Njemački znanstvenik o kojem na netu nema previše informacija, član Njemačke akademije znanosti Leopoldina koji je imao 3 doktorata, i koji je 1940-50.tih godina napisao knjigu “Utjecaj okularne percepcije svjetlosti na metabolizam čovjeka i životinja” originalnog naziva “The Influence of Ocular Light Perception on Metabolism in Man and in Animal (Topics in Environmental Physiology and Medicine)”.

Pokusima na zatvorenicima u kojima je zatvorenike zatvarao pod zemlju, pokazao je kako ljudsko tijelo bez svjetlosti krahira, sve biološke funkcije se pobrkaju i balans u tijelu se narušava, mentalno stanje se pogoršava.

Zatim, dokazao je da kada svjetlost uđe kroz oko, oko 75% te svjetlosti ulazi u hipotalamus (mozgov mozak), tjelesni biološki "sat", ide u epifizu (treće oko, središte svjesti, starogrćki sfinkter misli) i ima veliki učinak na organizam. Jeli dan ili je noć, koje je doba godine - ta vrlo bitna informacija ide odmah u sve stanice u tijelu!

U studiji dr. Fritz Hollwicha iz 1980.godine, ljudi koji su sjedili pod svjetlom ne-punog spektra doživjeli su gubitak energije i proizveli ljudske hormone stresa nazvane ACTH (hormon koji potiče proizvodnju steroida u korteksu nadbubrežne žlijezde, također poznat kao adrenokortikotropin koji negativno utječe na jetru i bubrege) i kortizol (od kojih nadbubrežni steroid previše može uzrokovati upalu i autoimunu bolest). Ovi hormoni također djeluju kao inhibitori rasta i slabe funkciju imunološkog sustava!

Svaka dva sata nova krv iz srca prolazi kroz sve žilice u mrežnici oka. Makula oka se obnavlja svakih 48 sati. Učinak svjetlosti na metabolizam čovjeka sličan je fotosintezi koju koriste biljke. Ukoliko čovjek ne dobije dovoljno sunčeve svjetlosti kroz oči, čak i kada jede najzdraviju hranu neče ju moči probaviti na način da iskoristi njen potencijal, budući da se minerali i vitamini ne apsorbiraju kako bi trebali i mogli. Jer kada minerali i vitamini dospiju u krv reagiraju na tipove svjetlosti koja dolazi iz okoliša, spektar; vidljivi + nevidljivi; UV, IC, Infrared.

Zanimljive informacije i resursi:

“Unlocking the Secrets of How Lack of NIR Affects Our Health” - “Utjecaj Nedostatka Infracrvene Svjetlosti Na Naše Zdravlje” (34 minutni video na YouTube, Drbee, video izašao kako ovo pišem, jaka sinkronizacija)

Terapeutske naočale za regulaciju emocija i liječenje tijela.

Light: The Forgotten Source Of Life - Svjetlost: Zaboravljeni izvor života

Dr. Harry Riley Spitler

(rođ.1889.- preminuo 1961.)

Spitler je osmislio Sintoniku (Syntonics). Otkrio je da nam se vidno polje bitno smanjuje kada smo pod stresom, kako bi lakše fokusirali pogled, jer tijelo misli da smo pod napadom koji treba izbjeći. Otkrio je da se svjetlošću u različitim bojama koje u organizam uđe kroz oko može uravnotežiti fiziologiju tijela, da se mogu proširiti funkcije vida kako bi tijelo bilo zdravije i bolje reagiralo na život. Također je otkrio da se funkcija podjele stanice narušava ukoliko se sa nje makne UV spektar. Sve se to veže i na hranu, ukoliko životinje i biljke koje jedemo nisu imale dovoljno cijelog spektra sunca, tada one nisu hrana kakva bi mogla i trebala biti.

Također, UV zračenje potiče reproduktivni sustav i seksualne funkcije organizma.

ZAKLJUČAK

Eto, zar sada nije potpuno jasno zašto nam zašpricavanjem neba i stvaranjem sivog sloja kemijskih oblaka blokiraju dotok sunčeve energije do površine zemlje?! Osim što time blokiraju veči dio spektra svjetlosti koji stiže sa sunca, time uzrokuju i hlađenje zemlje, promjenu i disrupcije klime, kao i opstrukciju normalne funkcije eko-sustava.

A kada pogledate - ovu emisiju - “Na Rubu Znanosti: HAARP”, u kojoj Vilim Užičanin i Božidar Kemić vrlo detaljno opisuju što sve i kako može HAARP i povezana tehnologija, biti če vam još puno jasnije.

Od promjene magnetnog polja zemlje do manipulacije emocijama pojedinaca ili grupa ljudi. Poplave, suše i potresi, u čudnim obrascima i na mjestima gdje u prošlosti nikada nisu bili toliko zastupljeni. Zatim, nikad do sad viđeni svjetlosni fenomeni u atmosferi. U svakom slučaju nije teško uvidjeti da se ta tehnologija danas potajno koristi, fenomeni povezani uz djelovanje HAARP postrojenja dokumentiraju se svake godine od kada je ta tehnologija puštena u pogon.

Nadalje, mislim da cijela priča oko 12000 godina dugog ciklusa u kojem se navodno događaju apokaliptićne katasrofe na planeti Zemlji, a koji se kao baš sada događa, također može biti ništa više nego psy-op operacija za strašenje svjetske populacije koja se bazira na destruktivnom djelovanju HAARP postrojenja u kombinaciji sa skoro dvadeset godina zaprašivanja neba kemtrejlsima. Kako god bilo, nemamo previše opcija osim širiti svijest o ovome i raditi na tome da omogučimo istini da nekako čudom prevali i razbije ovu monumentalnu prepreku koju su nam nametnuli samoprozvani gospodari života na planeti Zemlji. U suprotnom, u ovoj civilizaciji slobodan čovjek uskoro neče moči postojati.

/// UPDATE 8 Svibanj 2024: Intervju sa Billy Hayes-om, OBAVEZNO POSLUŠATI! ///→

