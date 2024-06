Note to my English readers - I will translate and publish this in English asap!

Mit o Kazarima i njihovoj konverziji na Judaizam dolazi nam iz davnih vremena. No čini se da se taj mit temelji uglavnom na “pričama starih baba”! Što je (meni) problematično, jer nisu sve babe bile trijezne, a kamoli da su sve babe bile poštene! Pa se tako danas taj mit koristi kako se kome prohtije. U svakom slučaju, čak se niti današnji kvazi povijesničari i znanstvenici nikako ne slažu sa večinom tvrdnji o Kazarima. Dakle, možda tu ima nešto malo istine na kojoj je potom niknuo Mt.Everest izmišljotina! A to malo istine što možda i ima, nikako nema težinu koju joj se daje kada smo malo bolje upoznati sa poviješću židova! Tako da je vrijeme da se prestane sa k(h)azari ovo k(h)azari ono. Jer kada tih par puta mjesečno bacim oko na “domaći internet” (situacija na stranjskom inter-njetu je slična), vidim da večina ljudi misli da su Kazari odgovorni za večinu problema ovoga Svijeta…

Pa hajd’mo redom.

Povijesni izvori

na kojima se zapravo bazira Kazarska hipoteza:

Ibn al-Faqih - 10. stoljeće. -Islamsko Zlatno Doba-

Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Faqih al-Hamadani (Perzijski: احمد بن محمد ابن الفقيه الهمذانی) (fl. 902) bio je Perzijski[1] povijesničar i kartograf, poznat po svojoj Mukhtasar Kitab al-Buldan (orig.:"Concise Book of Lands") napisanoj na arapskom jeziku. (wiki)

Rabin Hasdai ibn Shaprut 10. stoljeće

Hasdai (Abu Yusuf ben Yitzhak ben Ezra) ibn Shaprut (Hebrew: חסדאי אבן שפרוט; Arapski: حسداي بن شبروط, Abu Yussuf ibn Shaprut) rođen oko 915 u Jaén, Španjolska; umro oko 970 u Córdoba, Andaluzija, bio je židovski naučnik, liječnik, diplomat i pokrovitelj znanosti. (wiki)

Rabin Juda Halevi - (1080–1141) 12. stoljeće

Židovski pjesnik, liječnik i filozof - na arapskom napisao (hm, manje bitno, ali zašto ne na hebrejskom?) knjigu “Kuzari - Knjiga Pobijanja i Dokazivanja u ime Prezrene Religije” (orig. “Al Khazari - Book of Refutation and Proof on Behalf of the Despised Religion“). (wiki)

Umjesto da koristi komplicirane filozofske ideje, rabin Juda Halevi svoje argumente temelji na povijesti, tradiciji i zdravom razumu. U uvodu autor navodi da je svrha njegova rada odgovoriti na napade onih koji žele ocrniti judaizam. Tako su “Kuzari” postali jedno od najvažnijih djela židovske apologetike pa su tiskani puno puta i na mnogim jezicima, uključujući i više engleskih prijevoda.

Vrlo interesantna priča o Judi Haleviju može se nači na chabad.org. No čini mi se da je ta njegova fantastićna “biografija“ takodjer jedna lagana izmišljotina koja za cilj ima veličanje njegovog lika i djela. Npr, ne zna se toćno jeli rođen u Toledu ili Tudeli. A niti jeli umro u Jeruzalemu ili u Aleksandriji.

! →

→ Legitimni akademski izvori informacija?

Potrebno je uvijek imati na umu da je te navodno legitimne izvore vrlo lako izmisliti, falsificirati i podvaliti šupljoglavoj šekeliziranoj “akademiji”! Kao što smo to mogli shvatiti ako smo obračali pažnju na objavljeno u vezi “Nove Kronologije” A.T.Fomenka. ← !

Kazarska Elastika Gimnastika Akademika Tipika

Dakle, u svojim potragama za duhom Kazara, kod kazarskih teoretičara sam naišao na svakojake mentalne gimnastike. Unatoč, ili je možda bolje reči, zahvaljujuči svim tim “legitimnim“ pradavnim izvorima! No, sada mi je to vrlo logično. Jer kada znam kako akademski trenirani povijesničari zapravo stvaraju svoje zaključke → isiljenim pimplanjem se usklađuju sa več utvrđenim i potvrđenim materijalom i “dokazima”. Dokazima koji spadaju pod kategoriju “rekla-kazala”! Dakle, sa malo starijim primjerima još silovitijeg pimplanja prožetog laganjem i izmišljanjem.

Npr. Kazari su jedan čas Kozlari, drugi čas Kuzari, treči pak čas Ch(č)osari. Pa jedni vele da se samo plemstvo prebacilo na Judaizam a da narod nije. Drugi vele da se plemstvo prebacilo tek nakon što je to odradila večina naroda. Zatim je malo kazarski vođa malo Kagan pa malo Kralj. Pa onda neki tvrde da je u Kazariji postojao običaj pogubiti kralja ako je bio neuspješan?! Kaj stvarno, za istač’(lolz)? Takvu demokraciju bi zapravo trebali uvesti svugdje! I neka mi neko pokaže legitimne izvore koji tvrde da su Kazari bili “teški sotonisti“ i da je to bio glavni razlog što ih je ruski car Sviatoslav išao konvertirati, a što je bila priča prije par godina kada smo skoro pa svi nasjeli na kazarsku patku! Da, prvo ih je išao priklati zbog njihove svireposti pa se onda hitro predomislio i odlučio da mu budu braća po religiji - odlučimo se zaboga! Valjda neče biti teško shvatiti da je “kazarski sotonizam“ nastao kako bi nekoga drugoga okrivili za Talmudski/Z(ž)oharski sotonizam!

Osim toga, ta priča o Sviatoslavu meni jako djeluje na pokušaj ubacivanja Kazara na mjesto onih koji su iz Tartarije prognani zbog ubojstva Isusa Krista! I tako se uspješno sakriva povijest Tartarije koju se nije moglo u potpunosti zatrti.

Nadalje, za Kazare kažu da su se uglavnom bavili trgovinom, uslijed svoje strateške pozicije i malobrojnosti. Pa ako su bili malobrojni onda sigurno nisu mogli nekome predstavljati veliki i grozni problem, a kamoli nekakvim moćnim Rusima! Drugi “legitiman” izvor opisuje kako su se morali konvertirati jer su ih stiskali sa jedne strane Kršćani a sa druge Muslimani.

Jedno je sigurno, tu se ne zna tko pije a kamoli tko plača! Što je vrlo dobar dokaz da je po tome pitanju bilo jaaako puno pimplanja! A ako se moralo toliko pimplati onda je očito da tu nekaj dismr!

Ima li ovdje uopće nešto u što možemo u biti 100% sigurni? Ima, Koestlerov karakter i Elhaikovo neznanje!

Pa idemo prvo vidjeti što ima sa tim Koestlerom:

Zanimanje za Kazare u našim modernim vremenima pokrenuo je Artur Koestler, otprilike kada sam ja na ovu stranu došao sa one, 1976. godine. Kazari su dakle židovima bili NEBITNI sve do tada!? Zanimljivo, bilježim. A i kud baš samo Aškenazi kada u prošlosti ima pregršt primjera kako se Sefardski židovi ponašaju upravo tako kao što bismo to trebali vjerovati za Kazare - da su kradljivci imena i da prakticiraju sotonizam!

Još jedna potvrda moga razmišljanja, bilježim i to.

Artur Koestler - komunist/kapitalist/intekvektualac/psihopat i slabić (ti bokca, kaj to obrezivanje dela od ljudi!)

Artur Koestler (1905 - 1983)

Sin mađara i austrijanke, svjetski poznati romanopisac i pisac o političkim, znanstvenim i filozofskim temama, također zainteresiran i za parapsihologiju. Koestler je pohađao srednju politehničku školu u Beču i studirao strojarstvo, a potom je studirao znanost i psihologiju na Sveučilištu u Beču. Kao mladić postao je cionist, a kada je radio kao novinar pridružio se komunističkoj partiji. I kao novinar je bio u Španjolskoj tijekom građanskog rata, gdje je kao komunist završio u zatvoru iz kojeg je bio pušten tek nakon intervencije britanske vlade. Kasnije če, razočaran komunizmom, preseliti iz Austrije u Englesku i pridružiti se engleskoj vojsci kao novopečeni monarhist-kapitalist. Čisti kameleonizam!

U knjizi “Tama U Podne“ iz 1940. godine, kao i u svom kasnijem simpoziju “Bog koji nije uspio: Šest studija komunizma” iz 1949. godine, odbacuje komunizam i sve ostale totalitarne režime, koje smatra korumpiranim neljudskim i ciničnim politikama koje za cilj imaju samo moć nad ljudima. Koestler se 1941. pridružio britanskoj vojsci i nakon rata postao britanski državljanin. 1955. godine se prestao aktivno baviti politikom.

I ondak, te lude 1976. godine je napisao spornu knjigu naslova “Trinaesto Pleme”, u kojoj razvija kazarsku teoriju sa čime pokušava pokazati kako Aškenazi židovi nisu drevni izraelski Semiti nego potomci Kazara, turskog naroda koji se u osmom stoljeću nove ere, navodno pod prijetnjom smrti od ruskog cara Sviatoslava, kolektivno konvertirao na Judaizam. Akademske kritike njegovih istraživanja općenito su bile negativne dok je njegov motiv za pisanje te knjige očito bila njegova želja da oslabi anti-semitizam u svijetu, što i sam priznaje (anti-semitizam još je jedna židovska patka kojom oni ljude uvjeravaju da svi koji imaju nešto protiv židova nemaju tri čiste u glavi, a niti razloga da bi nešto zamjerali → židovima koji prakticiraju sotonizam)!

Koestler je kao izvore za pisanje te knjige koristio prethodna djela Douglasa Mortona Dunlopa, Raphaela Pataija i Abrahama Polaka. Djela sa kojima se takodjer malo tko slagao i koja su upitne kvalitete kao i njegovo.

Artur Koestler, koji bi nekome trebao biti autoritet, je bolovao od leukemije i Parkinsonove bolesti! I tako je trećeg ožujka 1983. godine u svojoj 77 godini nađen je mrtav u svom londonskom domu. Čovjek za kojeg se tvrdi da je jedan od najpoticajnijih intelekata u dvadesetom stoljeću, koji je dobio Soningovo priznanje (prethodno dodijeljeno smradovima poput alkoholičara Winstona Čerčila i Bertranda Rusela) počinio je zajedničko samoubojstvo sa svojom trećom suprugom Sintijom Koestler - nije papak imao muda to učiniti sam, valjda da se ne bi Sintija poslije njegove smrti zaljubila u nekog drugog.

Tu se potom našao i Šlomo Sand, kako kažu njegovi braća židovi, post-cionist koji predaje na Sveučilištu u Tel Avivu. Sand također ima veliku želju dokazati kako su Aškenazi Izraelci zapravo uljezi na Bliskom istoku te valjda zato podržava Koestlerovu laž. IPAK, Sand na tom bliskom istoku rado i dalje živi/uživa i radi.

Tolko o ta dva patka. A sada idemo na ovog zanimljivog Srbina

Milorad Pavić

Iz nekog razloga, 1984. godine Milorad Pavić, koji mi se doima kao vrlo dobro povezan/uštekan čovjek, inspiriran Koestlerom doživljava veliki uspjeh. Doduše, teško mi je njegov rad svrstati u neku kategoriju podvale jer je napisao roman za širu publiku. Što se odmah vidi po količini ženskih i muških spolovila kojima je “Kazarski rečnik” prožet. A njegovim čitaocima je teško moglo promaći da su, za razliku od Hrišćana i Muslimana, Jevreji naj-zao narod od ta tri. Jeli on to igrao na “anti-semitske“ osjećaje svojih sunarodnjaka? Inače, ezoterije i mitologije u njegovom romanu ima na klaftre, toliko da mi je teško razlučiti što je od toga važno a što izmišljotina. Sumnjam da je danas itko toliko potkovan tom temom da bi mogao dešifrirati baš sve što je Pavić sasuo na tu Kazarsku hrpu. Činjenica jest da je on svojim romanom popularizirao navodnu Kazarsku konverziju.

Kada me “muči” neko pitanje, često mi u ruke dođe neka knjiga da me riješi muke ;) Ako tko posjeduje muški primjerak, neka mi se javi - ja sam u posjedu ženskog, pa da usporedimo razlike! Valjda u muškoj ima više sisa dok u ženskoj, logično, više penisa - hahaha…

Milorad Pavić (1929 - 2009)

Pisac proze i pjesnik, koji dolazi iz vrlo stare književnićke obitelji i koji je bio profesor na sveučilištima u Beogradu i Novom Sadu. 1984. godine napisao je svoj drugi roman, imena “Hazarski rečnik“, te za njega dobio nagradu NIN za roman godine. Što je još zanimljivije, 1987. godine njegov roman je bio među dva najtraženija naslova velikog sajma knjige u Frankfurtu, moglo bi se reći internacionalni bestseller! I tu vijest su čak bili prenijeli i Londonski Sunday Times i amerićki Publisher’s Weekly! Što je samo po sebi vrlo znakovito!

Uzvišena epistemološka nestabilnost, formalna inovacija i briljantan pjesnički jezik čine Pavićeve pripovijesti fascinantnom vježbom granica umjetničke reprezentacije.

Je li Milorad Pavić bio mason? Ne bih se čudio da je tome tako! Jer, znajuči da je za razliku od hrvatskih loža prije i za vrijeme drugog svjetskog rata, srpska masonerija bila neprijateljska prema (određenim) židovima iz Srbije (jedan od znakova da je Hitler uistinu bio komunistićki agent, otom potom!), njegov roman dobija jedan dublji smisao. Sumnjam da se on sa temom Kazara samo sprdao, iako sprdnje ima podosta! No činjenica jest, da je njegov roman bio vrlo popularan. Što znači da su mu svjetski izdavači dali dozvolu i podržali ga. A kada znamo da SVO bitno izdavaštvo (velike naklade i razvijene marketinške mreže) kontroliraju upravo židovi, stvar je jasna! Osim toga, gamadi koja nas manipulira mass medijima na kolo ide i negativan publicitet!

Koga interesira, fina analiza Pavićevog romana na engleskom: Analysis of Milorad Pavić’s Dictionary of the Khazars

I naposljetku

Eran Elhaik

Doduše, mislim da je najviše benzina na “kazarsku vatru” dodao je “znanstvenik” Eran Elhaik 2013. godine kada je adamantno tvrdio da je sa svojim istraživanjem židovske genetike našao da je večina Aškenazi židova zapravo Kazarskog porijekla. Jer živimo u vremenima kad prosjećan čovjek potpuno slijepo vjeruje isključivo bogu znanstveniku u bijeloj kuti, dok sve ostalo, navođen glasinama i tračem (i bijelokutim naputcima), odlučuje propitivati popljuvati. Tako da ako je Eran reko’ onda je tako! A izgleda da se šjor Eran isprosro’! I do sada ga je za to več prozvalo više “poštenih“ židova i akademćika. Hah, eto sad i jednog poganskog prozivanja!

2013. godine objavljuje svoja genetska istraživanja u kojima tvrdi da večina Aškenazi židova vuče svoje porijeklo od Kazara. Ali ta svoja istraživanja potkrepljuje lošom bofl znanošću!

Elhaik je prvi put postao fasciniran ovom idejom prije 10 godina kada je čitao najprodavaniju knjigu Arthura Koestlera “Trinaesto pleme”, objavljenu 1976. godine. Koestler je izračunao da Židovi ne bi mogli brojati 8 milijuna u istočnoj Europi bez doprinosa Kazara. “Nakon što sam pročitao njegove ideje, nisam mogao dočekati genetske podatke koji bi nekome omogućili da objavi procjenu Koestlerove hipoteze", kaže Elhaik.

No unatoč tome njegovo istraživanje mass mediji popratili sa velikim odobravanjem. Koji mass mediji? Poglavito Izraelski i ostali židovski, što je samo po sebi dovoljno znakovito! Jer se teorijom Kazarskih konverzija implicira da Aškenazi židovi nisu semitskog porijekla. Hah, tko do sada nije shvatio da židovi uvijek gledaju skrenuti pažnju sa svojih redova i krivnju za svoja nedjela prišiti svojoj opoziciji ili jednorozima, optužujući ih upravo za svoje zle radnje, vrlo je loše in-formiran!!

Nego da bacim i ovo u javnost:

Jesu li židovi rasa/etnićka skupina?

Sudeči po svemu, židovi uopće nisu rasa več su jedna opasna interesna grupacija! Možemo u polu šali reći da su multinacionalna obrezana korporacija! Ovu tvrdnju potkrepljuje Dr. Alfred M. Lilienthal koji je 1953. napisao “Koja je cijena Izraela?“ (orig. “What Price Israel”). Tu tvrdnju potvrđuju i zaključci koje stvara A.T.Fomenko! Slobodno pitajte ak’ vam nekaj nije jasno! Tj. ako se usudite!

Zaključak

Lako možemo zaključiti da današnji istoćno-Europski Aškenazi židovi nisu ekskluzivni potomci Kazara. Takodjer, nova genetska istraživanja iz 2022. godine, koja je objavio Kevin Alan Brook, pokazuju da moderni židovi ipak vuku korijene od drevnih Izraelita, dok Kazarskog gena u njima ima na kapaljku.

Dakle, moderna priča o Kazarima temelji se na mnoštvu proturiječnosti. Cilj te priče je skrenuti pozornost sa pravog karaktera židovske kulture i prišiti taj karakter jadnim Kazarima.

No isto tako postoji i mogućnost da se priča o Kazarima zapravo koristi da se ko’ fol objasni tko su ti LAŽNI ŽIDOVI o kojima stalno čujemo! Isus Krist je po tome pitanju bio specifićan! A mi ovdje, zahvaljujuči radu A.T.Fomenka (ne, Fomenko nije nikakav ruski psyop, to mogu tvrditi samo površni glupani i kognitivno podkapacitirane “dobronamjerne” spužvetne’) imamo malo drugačija saznanja o njihovom pravom identitetu. I to dakle nisu nikakvi Kazari!

Svakako sa sigurnošću možemo naglašavati da moderno židovsko pitanje nema NIKAKVE veze sa Kazarima!

I kao što sam več spomenuo, postoji velika mogučnost da je priča o Kazarima zapravo smišljena da sakrije ili preradi neki dio povijesti Tartarije koji je opstao unatoč čistkama. Upravo me opisi Kazarije podsjećaju na multi-kulti Tartariju! A sve te proturiječnosti znakovito ukazuju da bi tome uistinu moglo biti tako.

U svakom slučaju, od akademije koja se time “bavi” mi nikada nečemo dobiti istiniti odgovor! Ovo su ionako veoma zanimljiva/stresna/opasna vremena kada bi nam najpametnije bilo da si budemo sami svoja akademija! Upravo kao što se pokazalo da nam je najpametnije, od životne važnosti čak, da si budemo i sami svoji doktori!

Ak ništ’ drugo, sad barem znate da su ljudi kojima su Kazari na jeziku svakih pet sekundi zapravo samo papagaji i nikakvi istraživaći. Ili još i gore, zlikavi židovi koji namjerno šire tu priču da skrenu pažnju sa židovskoga zla i sekti poput Habad Lubavič.

Kolko god ovo nemalo veze sa Kazarima, malo da se “požalim” svome čitateljstvu!

Gradovi su inkubatori za demone i zlo!

A tko zna, možda če neki od vas i suosječati! Dakle, okružen sam korisnim idiotima! Prvi 5G u ulici je uzela, isprike za prljavi jezik, jedna cijepana punačka babet’na koja to nije u stanju niti koristiti, pa njen muž, Bože mi oprosti, cijepani krmak-troglodit (((mislim da su iz okolice Zadra. hebate, od desetak zgrada u redu samo se sa ta dva prozora non-stop neko derači - tak da jedva dočekam kad krmak ode na svoj besplatni godišnji izlet u Krapinske toplice, bez kojeg bi, takav jadan, vrlo vjerovatno več odavno skiknuo - zanimljivo je kako takve troglodite država održava na životu na naš račun, jelda? možda je bivši milek?))) mora žicati mlađe susjede da im upisuju šifru po napravama - šifru koju sad zna pol kvarta! Ma strašno, nitko od njih ne puši ali zato svi umiru od kašlja! A ovi do njih, što puše loš duhan zvuče kao da su korak pred smrt, skoro svako jutro mislim da če se od kašlja podaviti i da če trebati zvati hitnu! Znam, nije to do duhana kolko do brze hrane, lošeg stila života i EMzračenja na ntu!

Da nije žalosno (jer je zračenje opasno i po druge, od tih idiota me dijeli samo debeli zid i svejedno se na mojim napravama vidi njihov 5G), bilo bi opako smiješno!

A i nije ovakva glupost rezervirana za stare “komunjare”, koje su navikle cuclati državu svojom slijepom poslušnošću. Gledam te mlade majke i očeve koje svoju dojenčad vozikaju u kolicima i nije mi jasno da im nije nikakav problem uz to malo OSJETLJIVO dijetešce konstantno imati mobitel (samo što ga ne proislone bebi uz glavu) i zračiti ga čim je više moguće! Normalno da če takvi umjesto kešom za transakcije koristiti kartice i mobitele. Koliko sam več puta vidio mladiće da kupuju paket žvaka kreditnom karticom ili plačaju mobitelom?! Na takvih sto dođe jedan koji razmišlja!? O studentima da ne pričam, večina su obuzeti glupostima i puše sve što i stariji trogloditi, svaka čast iznimkama!

Grad je propala priča zbog više razloga!

Niti ne želim zamisliti što se sve može dogoditi kada/ako se krene isprobavat sva ta nova 5G instalacija! Kao na primjer u zapadnim predgrađima Zagreba, Podsusedu i Vrapču, gdje su večinom obiteljske kuće bez zgrada. Tamo su na SVE stare stupove (stupovi u razmaku od 20-50 metara), maltene preko noći, normalno, bez da se ikoga pitalo, postavili nekakve nove kutije, koje izgledaju kao vrlo veliki-jaki ruteri sposobni za wifi komunikaciju, koje su obmotali sa 5-10 metara vrlo debelog kabla. Pretpostavljam da je to sposobno za 5G. Ovdje bliže centru takvih stupova više nema, ali uredno vidim ekipice privatnih firmi kako trkeljaju po stupovima/lampama u koje se može sakriti-instalirati bilo što da treba. Uf, volio bih da sam u krivu kaj se tiče 5G!! Ali ovo kaj vidim da se događa po Engleskoj me zabrinjava! Tamo se sada uz kamere i ostalo navodno koristi i LED tehnologija koja može jako destruktivno djelovati na ljudski organizam, čak i ubiti čovjeka! (koga zanima → TrollCatcherGeneral na bitchute)

Nego, kakva su vaša iskustva sa svime ovime? SLOBODNO podijelite u komentarima! Svakako bi bilo lijepo da se svi koji ste pretplačeni na moj newsletter, a dosada niste odlučili to pokazati nikakvim oblikom interakcije, pokažete. Pošteni i dobronamjerni su više nego dobrodošli! A negativne, jalne i zle vrlo vjerovatno brišem i blokiram po kratkom postupku!

Eto, toliko za ovu objavu!

Lp i ugodan vam dan :P)

