Elana Freeland is a writer, lecturer, researcher and author. Her latest book is titled:

"Geoengineered Transhumanism: How the Environment has Been Weaponized by Chemicals, Electromagnetics, & Nanotechnology for Synthetic Biology."

She is known for her book “Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth”.

In this short video Elana has a very important statement. If her discovery is legit, it confirms our suspicions about patenting of c19mRna crap beforehand. And why all the names are important. Few other interesting bits as well.

runtime: 2min10sec

→

///

Gospođa Freeland veli da svi koji su primili c19mRna više nemaju pravo na status ljuda, iliti človeka. Dakle, izgubiše svoja ‘normalna’ ljudska prava! I sada su vlasništvo farmaceutskih kompanija jer su ih njima prodale njihove državne korporacije. Sada imaju prava TRANSLJUDI, što god to značilo. Rekao bih, nemre bit dobro kak god to okreneš!

Da na prvu bi netko od cijepljene bratije površno rekao:: “pa što onda, kao da više itko ima nekakva ljudska prava“..

Al taj se malo zeznuo. Jer on sada više nema nikakvo pravo glasa kada če ga htjeti imati.

I sad vam je valjda jasno zakaj su sve to fino ispatentirali još daleke 2018., nisam siguran, možda sam čak vidio i jedan Moderna c19 patent iz 2016.godine. Ako netko zna točnije neka me slobodno nadopuni. A i zato su možda izgrađeni svi ti FEMA i ostali kampovi diljem covid svijeta. Namjenjeni ljudima koji če se protiviti novim pravilima i koji če izgleda imati pravo biti kuš i u svom kontejneru dok ne budu potrebni za štoveč. Ko zna kaj se sve može dogoditi kada upale sve to kaj su si namjestili od 2020 i prije.

Što reči, osim PAMET U GLAVU - koliko god da je kasno.

Molimo se da se dogodi čudo i svi im se zli planovi obiju o glavu - a neka sve njihove naivne žrtve izbjegnu katastrofu za dlaku i neka NAPOKON nauče lekciju.

Share SIRIUS ispod struje

Leave a comment

🅢🅘🅡🅘🅤🅢

-/all rights reserved!/-