Iliri i Agron su me počeli jako zanimati prije otpr. pet godina. I kada sam od Gorana Šarića čuo nekoliko tvrdnji koje su mi potvrdile moje sumnje, između ostaloga i informacije o genetskoj haplogrupi I1b, moj interes za tu temu je znatno porastao. Šarić mi je tada bio došao ko šlag na tortu. Tortu mojeg nastojanja da spoznam pravoga sebe i da povratim svu svoju Energiju i Autoritet koji sam u svojoj prošlosti nesvjesno poklonio manipulatorima i psihopatima koji svoju moć održavaju i povećavaju tako što ljude drže u jadnom i bolesnom stanju uma.

Nažalost, Šarić se na kraju meni pokazao kao nedovoljno ozbiljan. No bio je dovoljan da prenese duh oslobađajuće informacije koju sam tražio i na tomu sam mu zahvalan. Na kraju krajeva, očito je da smo u vremenima u kojim dosta ljudi za stvaranje publike koriste populizam i kolektivnu želju za srećom i mirom na ovim napaćenim prostorima, pa nebi čudilo da je on još jedan takav. Najviše u oči i uho bode njegova perspektiva o geoplitici, nedostatak reakcije na plandemiju i bio-terorizam koji je počeo 2020.godine. Kao i njegova tendencija da brza i da bude šlampav. I da pobjegne nakon predavanja, izbjegavajuči prozboriti dvije tri sa čovjekom koji mu je došao stisnuti ruku i pohvaliti ga. Ne znam, možda me je Šarić samo osobno razočarao pa mu sad tražim greške… a jadan nije imao druge opcije nego preseliti u Novi Sad i napustiti svoje hrvatske fanove. A i ko zna, možda su mu u Hrvatskoj prijetili pa je zato zbrisao. Da sumiram, ja sam dojma da je njemu glavni cilj svojim predavanjima zaraditi si za život, a da li to što radi radi sa nekakvim još nižim ciljevima mi i nije toliko bitno. Pa neka odgovor na to traži i ponudi netko drugi.

I tako, u potrazi za svojim pravim korijenima, kojih ima i na otoku Hvaru, našao sam se u dalekoj prošlosti. Prošlosti ovih prostora i ljudi koji su tu bili starosjedioci. Sa svješću da je pisana povijest krojena na lik i djelo pobjednika. Tako da povijest “pobijeđenih“ uvijek treba isčitavati sa rezervom a više se oslanjati na usmenu predaju, logiku i vlastitu intuiciju. Svakako ne pušim priču o Albancima Ilirima.

Da se nebi koji ponositi Albanac uvrijedio, ali kultura, običaji, fizićki izgled, itd. govore tome u prilog! Pa ako neko zna tko su i odakle su zapravo ti ljudi koji danas obitavaju u Albaniji, neka mi se javi u komentarima. Inače, skoro sto posto sam siguran da ta tvrdnja da su Albanci Iliri dolazi iz Britanske akademije. Dakle, to je laž kojom se postiže umanjenje Hrvatskog duha a Albancima daje pravo da svojataju tuđe i budu sami sebi važniji. Ipak su Hrvati puno drugačiji narod.

Cijela povijesna patka, pardon, priča o narodima sa Balkana je izvitoperena kako bi se ovdje izvršila maksimalna podjela stanovništva sa ciljem da ih se lako manipulira i šalje u ratove. Na taj način rabini iz Babilonske sinagoge vladaju svijetom još od uspostave Rotčaljdove bankarske monstruoznosti nastale u 17.stoljeću!

Agron then drank so much by way of celebration, it was reported, that this and other similar indulgences, brought on an attack of pleurisy which killed him within a few days. Agron died in the winter of 231 BC.

Agron je tada slaveči, toliko popio, objavljeno je, da su ovaj i druga slični poroci i slabosti, dovele do napada upale pluća koji ga je ubio u roku od nekoliko dana. Agron je umro zimi 231.godine prije Krista.